Ribeiras do Morrazo ya es una realidad

María Bueno





Ya es una realidad. Ribeiras do Morrazo ha logrado el objetivo que venía persiguiendo desde que, en el año 2002, un grupo de viticultores decidió empezar a trabajar para lograr la etiqueta de I.G.P. Tan esperado sello de calidad se hizo por fin definitivamente oficial esta semana, tal y como se recoge en el Reglamento publicado el miércoles en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Después de que ya el pasado 5 de agosto superase el examen de la Comisión Europea y tras pasar también sin oposición el periodo de alegaciones, Ribeiras do Morrazo ha sido definitivamente registrada en la UE. Empieza así nueva etapa y lo hace, además, con una cosecha excepcional para el 2018, un año que, su portavoz Guillermo Martínez ya predijo en nuestras páginas, será “esperanzador” a la par que estará “lleno de retos”.

Ribeiras do Morrazo es una apuesta por lo propio, por la calidad y por la diferencia que acoge vinos tintos y blancos secos de los municipios de Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela y Vilaboa. Todos ellos elaborados exclusivamente con uvas de variedades autóctonas de la zona como albariño, caíño Blanco, godello loureira, treixadura, branco lexítimo y torrontés para los blancos, y brancellao, caíño tinto, pedral, espadeiro, loureiro tinto, mencía y sousón, para los tintos.

Cuatro bodegas componen la nueva I.G.P. , ubicada en la península del Morrazo y parte de las rías de Pontevedra y Vigo,en terrenos de ladera, con suaves pendientes y orientaciones protegidas por los relieves de la dorsal del Morrazo y de otras sierras al norte, sur y este, que ejercen un importante efecto barrera sobre la penetración de vientos oceánicos.

Se trata de una zona con grandes singularidades, en la que podemos encontrar viñedos en la propia arena, a pie de mar, y en la que los sistemas de conducción y poda empleados son los tradicionales de cepas con altas densidades.

Buena exposición o suelos permeables distinguen tambien a Ribeiras do Morrazo, algunos de cuyos vinos, distinguidos por el equilibrio y la armonía, potentes aromas o el influjo del clima Atlántico, ya han sido reconocidos con diversos premios entre los que se cuentan los Baco de oro.