Susana Barros: “Si no creemos, no convencemos”

​M.B

Desde maître hasta community manager de una diputada del Congreso. La carrera de Susana Barros (Vigo, 1977) sorprende por ecléctica pero también por valiente. Hace ahora un año que esta gallega “orgullosa” de serlo decidió dar un giro radical a su vida y formarse en una de las mejores universidades gastronómicas del mundo, el Basque Culinary Center, gracias al que cursó prácticas en el Celler de Can Roca. Cumplió así su sueño al mismo tiempo que los 40, con una experiencia que le ha llevado a descubrir la gran “admiración” que existe por los vinos gallegos fuera de nuestras fronteras.

¿Por qué dejarlo todo para formarse?

Cuando regreso de México a mi plaza como maître de hotel , me doy cuenta de que, a pesar de mis buenas condiciones de trabajo, necesito más. Yo quería jugar en la liga de los grandes, conocer a las personas que admiraba...Entonces es cuando decido seguir formándome y cursar el Máster del Basque Culinary Center.

Consigues que te acepten. ¿Qué supuso para ti?

Era una apuesta fuerte a nivel personal, requería que abandonase mi zona de confort teniendo un trabajo fijo pero tenía claro que era una inversión a futuro y así fue. Antes de empezarlo, mis conocimientos sobre vino eran básicos . Ahora mi visión en márketing está clara y he descubierto y catado en solo un año lo inimaginable. En el Máster se estudia y se cata cada zona más importante del mundo, variedades, terroir, etc…Incluidas las D.O. de España.

Hablando de D.O., ¿qué se dice fuera de las gallegas?

Hay conocimiento y admiración cuando se nombran nuestros vinos. Mis compañeros,sobre todo, me hacían preguntas sobre ellos... Me siento orgullosa cuando se habla de los vinos de Galicia, es un referente a nivel gastronómico. A los gallegos se nos considera personas muy serias y trabajadoras y, a nivel de vinos, es una realidad que estamos en el top mundial.

¿Cómo llegas al Celler de Can Roca?

Para concluir la formación es necesario realizar unas prácticas. Cuando tuve que enviar mis preferencias, lo tuve clarísimo: El Celler de Can Roca, al lado del mejor sumiller del mundo y de su equipo, con ni más ni menos que unas 3.360 referencias: La catedral del vino.

¿Qué te dice esa experiencia sobre los vinos de Galicia?

Sabía que Josep Roca tenía a Galicia muy presente con gran respeto y admiración por los viticultores gallegos, pero me sorprendió positivamente que en el Celler hubiese una representación de las cinco D.O de Galicia con unas 100 referencias. De hecho, uno de los vinos de maridaje para uno uno de los platos del menú se acompaña siempre con Albariño.

¿Cuál es la imagen de nuestros vinos en el exterior?

Al consumidor le atraen nuestros blancos; son amables y versátiles.Las variedades son fieles a la zona dónde se cultiva y se expresan naturalmente,con muy buena aceptación.Si tuviese que recomendar un vino, lo tendría muy claro: nuestros vinos tienen carácter e identidad, tienen una historia... Cuando buscas una referencia esta es fiel a la variedad, con personalidad propia, siempre te viene a la cabeza un vino gallego. Esto lo he experimentado con los cinco sumilleres del Celler, que también lo tienen claro.

Desde el punto de vista del marketing, ¿Qué le falta al sector en Galicia?

Nos falta sabernos vender aunque, por suerte, estamos en un momento dulce en cuanto a profesionales de sala.Varios sumilleres gallegos que están en Gastronómicos de gran nivel apuestan también fuerte por nuestros vinos y están haciendo un gran trabajo. Aún así, me asombra positivamente que se de fuera a nuestros vinos más valor del que le damos los propios gallegos. Creo que es desconocimiento y a Galicia le hacen falta embajadores que ayuden a romper esa barrera de silencio. Si no creemos, no convenceremos.