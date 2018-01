El enoturismo gallego sorprende en Fitur 2018

​María Bueno

Este domingo se despide en Madrid la Feria Internacional de Turismo Fitur. Se trata de una de las citas más importantes del sector en España, que ha contado, a lo largo de la semana que hoy acaba, con más de 10.000 empresas expositoras procedentes de un mínimo de 160 países. Un evento en el que el enoturismo ha pisado con fuerza y es que esta especialidad mueve, a día de hoy en España, un total de 54 millones de euros. En él, no podía faltar así el mundo del vino gallego, quien no ha querido perderse el escaparate que estos días le ofrecía Fitur. Distintas Denominaciones de Origen, Rutas del Vino, bodegas o personalidades de la comunidad se han desplazado, de este modo, hasta la capital del país para presentar innovadoras propuestas relacionadas con la cultura del vino gallego y sus referencias.

La agenda del enoturismo de Galicia en la feria empezó así el miércoles a las 13:00 horas de la mano de Terras Gauda. La bodega de O Rosal presentaba en Ifema Spain through its wineries, una innovadora iniciativa enoturística que, por primera vez, pone a disposición del viajero la posibilidad de recorrer todo el territorio nacional a través de distintas bodegas y D.O. Hasta Madrid se desplazaron el presidente y el vicepresidente de la bodega​, José María y Antón Fonseca, así como su director comercial, Iago Becerra, quienes, junto a otros socios del pionero proyecto, entre los que se cuentan grandes del sector en España como Freixenet, Osborne o Ramón Bilbao, dieron a conocer los detalles de un trazado que cruzará el país de “oeste a este, y de norte a sur”.

Ese mismo día y a las 15: 30 horas le tocó el turno a los dos actuales proyectos editoriales de Luis y Alejandro Paadín: “Las Piedras que hacían Vino” y la “Guía de Vinos, Destilados y Bodegas de Galicia”. Durante 30 minutos, los sumilleres desgranaron los detalles de los lagares Rupestres gallegos y recalcaron “el poder como embajadores que tienen nuestros vinos en las mesas y restaurantes más importantes del mundo”. Además, Luis Paadín se encargó también de impartir las cuatro catas diarias de las cinco D.O. de la comunidad que ofrecía en Fitur el recinto de Galicia, el cual se ha hecho, por cierto, con el premio a Mejor Stand de 2018 en la feria referente del Turismo.

El jueves, por su parte, le tocó el turno al empresario José Luis Vilanova, invitado por la Asociación Española de Enoturismo para exponer en la feria su “modelo de experiencia de éxito”. El también presidente de la Asociación Gallega de Enoturismo aprovechó así su participación en la mesa redonda sobre “El futuro del enoturismo en España” para destacar, entre otras cosas, las singularidades de Galicia. En opinión de Vilanova, la comunidad es una realidad diferenciada que resulta atractiva fuera de nuestras fronteras, sobre todo, dice, por sus variedades autóctonas.

Tampoco Monterrei o Ribeira Sacra, por otro lado, se han perdido la feria, en la que han participado con una presentación cada una. El viernes la D.O presidida por Lara da Silva presentaba su historia, territorio, variedades de uva y vinos y, del mismo modo, la D.O. de la viticultura heroica, aprovechaba la feria para presentar sus proyectos para el 2018, año en el que contará con una nueva ruta en los trenes turísticos de Galicia, según anunció, también en Fitur, la directora general de Turismo, Nava Castro.

El sábado le tocaba el turno a las referencias de Paco&Lola, quienes protagonizaron una MasterClass impartida por Josep Pelegrín, Mejor Sumiller de 2016 por la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres.

Los distintos actores de Galicia continuarán presentes este domingo en la feria, en la que también ha participado Enoturismo Galicia, la marca paraguas que aglutina las Cinco Rutas del Vino de Galicia y uno de los productos estrella del mostrador del Clúster de Turismo de Galicia.