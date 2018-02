El vitivinícola gallego se luce en la XIX Edición de Xantar, en Ourense

​M. B.

​

Pulpo,<a href="/galicia/pontevedra/caldas-de-reis/" title=""></a> castañas, filloas, cocido, lamprea, chocolate, queso, miel, pinchos, conservas? Y también algas biológicas y hasta nachos, desde México?... Los amantes de la gastronomía en general y de la gallega en particular han disfrutado esta semana de la 19 Edición de Xantar Feria Internacional de Turismo Gastronómico, que acaba hoy en el recinto de Expourense y donde no han faltado nuestros vinos.



La feria, que empezaba ya el miércoles dispuesta a batir récords con un total de 273 expositores de hasta doce países europeos y americanos, ha contado con Portugal como país invitado y ha destacado, este año, por una firme apuesta por la cultura vitivinícola de Galicia.



Lo demostraba presentando un espacio reservado a profesionales de la viticultura, en el que las bodegas de los cinco Consejos Reguladores gallegos han podido dar a conocer sus últimas referencias: Este 2018, Xantar ha contado con un túnel del vino así como con un aula de catas, además de distintas conferencias programadas sobre el sector.



Allí no podía faltar así el vitícola gallego, ampliamente representado, como ya se ha dicho, en el túnel del vino por los vinos amparados de Ribeira Sacra, Monterrei, Ribeiro, Valdeorras y Rías Baixas pero también por otros actores del sector de la comunidad.



Es el caso de la Estación de Viticultura y Enología de Galicia (Evega) y la Asociación Gallega de Enólogos (Age), quienes impartieron de forma conjunta a lo largo de esta semana diversas catas sobre los ganadores de la Cata Oficial de los <a href="mas.farodevigo.es/vinos-de-galicia/" title="Vinos de Galicia">Vinos de Galicia</a>, centrándose en los tintos el jueves para viernes y sábado dejar paso, respectivamente, a blancos y nuevas categorías.



También Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia o Monterrei protagonizaron distintas catas en Xantar, que contó con un aula destinada en exclusiva a esta modalidad. Los primeros se estrenaron el miércoles en la feria a las 17:30 horas para pasar a ser los invitados especiales de un acto de cocteleria ya el viernes. También el miércoles, por su parte, llegaban a Xantar, de la mano de Luis Miguel López, director técnico, los vinos de la Denominación de Origen presidida por Lara Da Silva.



Bodegas do Campo o el Grupo Reboreda Morgadio, entre otras bodegas, colaboraron del mismo modo con el evento, que hoy se despide en Ourense hasta el año que viene y que, un año más, ha servido de escaparate para los vinos gallegos así como para el enoturismo de la comunidad, que cobra cada día más fuerza.