Paco Rego: “As posibilidades de O Ribeiro son inmensas hoxe en día”

​M.B

O Ribeiro ya tiene pregonero para su Feria del Vino, que este año celebra nada menos que su 55ª Edición. Francisco Rego Martínez, todo un referente en el mundo de la viticultura gallega, será así el encargado de inaugurar el próximo 28 de abril la tradicional cita en la D.O. más antigua de Galicia, que tendrá lugar hasta el día 1 de mayo en el recinto de la Alameda de su capital, Ribadavia, con diferentes stands y actividades, aún por concretar.

Un municipio que Rego conoce bien. Llegó a la villa ourensana con tan solo 23 años y allí ha trabajado durante más de cuatro décadas. Ahora jubilado como técnico de la EVEGA y Mágnum Honorífico “Vinolvidable” por el Instituto Galego do Viño, el viticultor ha sido seleccionado por la organización de la Feria del Vino de O Ribeiro, compuesta por el ayuntamiento de Ribadavia y el Consejo Regulador, como pregonero del evento vitícola.

Rego define esta cita como “lúdica”, “para pasalo ben”, y en la que, dice, pueden verse las tendencias que marcan lo que está pasando en la D.O: “Vemos a xente nova que está intentando abrirse camiño con novas adegas e somos testigos tamén das innovacións das que veñen todos os anos”. “É o centro de todo, do viño, dun viño que está en camiño ascendente despois dun baixón que nunca tería que haber existido e que nos apartou, temporalmente, dun pasado glorioso que agora estamos a recuperar”, explica Rego.

En efecto, el también docente cree que la D.O pasa en la actualidad por un momento dulce. “Hoxe en día, as posibilidades de O Ribeiro son inmensas”, ha asegurado en este sentido. Cree que, de hecho, hay un “abismo” entre lo que se está haciendo ahora y lo que se hacía, por ejemplo, 30 años atrás en la zona cuando esta aún empezaba a recuperarse de las consecuencias de las plagas americanas de finales del SXIX y principios del SXX.

Según Martínez, también nombrado Persoeiro de Honra por la D.O. en el año 2013, a día de hoy se aprecia un cambio “espectacular” en O Ribeiro, con “grandísimos” vinos. “De feito, xa hai premios que o demostran”, enfatiza para pasar a hablar de la feria.“Un espello do que hai na D.O.”, a la que, aunque, dice, él “sempre foi máis da base, da viña, dos viticultores, das adegas”, ha acudido todos los años ¿Desde Cando? “Desde sempre”.

Este 2018 lo hará como pregonero, tal y como ya anunció esta semana, junto a las fechas del tradicional evento, la organización de la Feria del Vino de O Ribeiro. Ahora solo queda esperar para escuchar el discurso con el que Rego abrirá el evento, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de abril y 1 de mayo en la Alameda de Ribadavia.