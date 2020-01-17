Agricultura convoca el premio “Alimentos al Mejor Vino 2020”

redacción – Vigo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca el premio “Alimentos de España al Mejor Vino, año 2020”, cuyo principal objetivo es contribuir a la promoción de los vinos de calidad españoles así como reconocer su “calidad indiscutible” y la labor de los profesionales que los hacen posibles y que el pasado mes de mayo proclamó vencedor al “Fino Capataz Solera de la Casa”, de la Denominación de Origen Montilla-Moriles. A esta nueva edición del certamen, por su parte, podrán optar todas aquellas elaboraciones acogidas a DOP e IGP que tengan su sede principal dentro del territorio nacional y hayan obtenido mejor puntuación en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2020, previstos a su vez para este mes de marzo y en el que los gallegos siempre triunfan.

Las solicitudes para participar en el concurso se presentarán a través de registro electrónico del Ministerio.