Auténticos “Brindes de Sensacións” con Valdeorras

A comarca de Valdeorras, emprazada na antiga Via Nova, foi terra de paso de lexións romanas. Naqueles tempos xa se elaboraban viños na zona e, ao longo dos séculos, consolidouse neste ámbito xeográfico unha fonda e singular tradición vitivinícola grazas, particularmente, ao microclima local e á súa variedade de chans.Os viños que se producen na actualidade en Valdeorras gozan de gran personalidade e de, cada vez máis, zona. Os brancos teñen na variedade do godello o seu buque insignia. Son viños perfectamente consolidados no mercado e neles percíbese un grande equilibrio entre grao alcólico e acidez.Os godellos caracterízanse pola súa cor amarela palliza con matices verdosos e a súas fragancias, intensas e francas, lembran a algunhas froitas de óso e a flores brancas. Na boca, son viños que se amosan estruturados e untosos, cunha acidez natural que os fai frescos, elegantes e plenos. A graduación media dos godellos de Valdeorras sitúase aproximadamente nos 13º.Nos últimos anos, o godello está a axustar os tempos de crianza en barrica, o que é moi positivo porque permite que a froita se exprese e confire aos viños resultantes unhas singularidades moi especiais. O feito de que o godello demostre a súa capacidade para envellecer preservado en barrica, representa, sen dúbida, unha das grandes bazas gañadoras desta variedade.Xunto a isto, algunhas adegas do noso territorio amparado están a apostar por elaborar novas referencias de brancos de alta gama. Son viños cuxas uvas se recollen en parcelas únicas. Pero tamén son moi respectados os nosos brancos xóvenes. Gozan dun grande prestixio e, de feito, sitúanse ano tras ano entre os mellor puntuados de España pola Guía Peñín.O prestixio dos nosos brancos contáxiase cada vez máis aos feitos con uva tinta. Hoxe por hoxe, os mencías da zona e os elaborados con outras variedades como a garnacha…