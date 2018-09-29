Bienvenidos al otoño

Entre cajas y tijeras, ante la riqueza de los paisajes que crea el vino y con alentadores datos sobre la calidad de la cosecha 2018, todo ello acompañado de una temperatura excepcional. Así ha recibido buena parte de la comunidad autónoma un otoño que aquí, en Galicia, no entiende de depresión post-vacacional.

Se ha despedido, sí, la gran época de orquestas y festivales veraniegos, fiestas gastronómicas o chapuzones en los mares que bañan nuestras costas, pero ojo porque la estación de los magostos llega con más música, más alta cocina y más actividades de la mano de uno de los productos estrella del agroalimentario gallego.

El vino, claro, ha sido el gran protagonista del mes que se despide este domingo. La vendimia, en la que este año se prevé que se recojan 61 millones de kilos de uva de «calidad», ha incrementado las visitas a bodegas y las misiones inversas y es probable que continúe haciéndolo a lo largo de todo octubre: Algunos sellos, es el caso de Rías Baixas, afrontan ya la recta final de la recogida pero otros, como Ribeira Sacra, la han empezado de forma oficial esta semana y las previsiones apuntan a que se alargará hasta finales del mes próximo.

Además de cerrar su ciclo, en esta estación, la del otoño, los viñedos gallegos alcanzan tonalidades de ensueño y se convierten así en el escenario perfecto de carreras populares o rutas de senderismo, entre otras muchas actividades. Ya el próximo sábado, sin ir más lejos, Monterrei acogerá una andaina en la que participan varias bodegas amparadas por la D.O. más joven de Galicia. La agenda del vino gallego para los deportistas continuará a finales de mes: Que se preparen los aficionados al ciclismo que tanto han disfrutado este verano con La Vuelta 2018 a su paso por Galicia, porque tienen una cita ineludible el domingo 21 de octubre de la mano de la BTT de la Ruta del Vino de Rías Baixas, que celebrará su tercera edición en la subzona de O Rosal.

El 11 de noviembre, por su parte, y para los más intrépidos, llegará el Desafío Vía Romana a Ribeira Sacra, una carrera vertical de gran dureza, que superará los 6 kilómetros a través de los viñedos de la D.O. Heroica.

Que no se preocupen los amantes de la buena música porque tampoco faltará este otoño de la mano de dos grandes bodegas gallegas. Martín Códax ya ha anunciado el cartel de su Outono Códax Festival, que llevará a las salas compostelanas Capitol y Riquela la música negra de The Tibbs, The Rad Trads o Marta Ren & The Groovelvets, entre otros.

Desde O Ribeiro, Viña Costeira y su ciclo de música Momentos Extraordinarios tienen también ya seis conciertos confirmados para los próximos meses y a lo largo de toda la comunidad.

A nivel gastronómico, y para ir abriendo boca de cara a las grandes fiestas del Cocido que traerá consigo el invierno, concursos y rutas de tapas en casi todas las ciudades gallegas: Al Tapas Picadillo, en A Coruña, y al Xantar de Tapas, en Lugo, ambos con maridajes de Ribeira Sacra, pronto le tomarán el relevo en noviembre el ‘Santiago (é)Tapas’, en la capital; el Pinchos de Outono 2018, en Ourense; el Pontedetapas, en Pontevedra; o el Petisquiño, en Vigo.

Las rutas de los trenes turísticos que discurren por los sellos de calidad gallegos continuarán, además, en los próximos meses, para los que el turismo rural de Galicia ha diseñado también distintas ofertas: A través de sus Caminos de Otoño, ofrece experiencias como apadrinar un vino en la desembocadura del río Ulla, vivir la vendimia o conocer en profundidad la D.O. Heroica, paseando por sus laderas y pendientes.

La celebración del Día Europeo del Enoturismo, las Festas do Viño Novo de Arantei o A Teixeira y la del Espumoso de Salvaterra, entre otras citas vitivinícolas, cierran una completa agenda que vuelve casi imposible no decirlo: «Bienvenido sea el Otoño en Galicia».