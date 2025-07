Catas entre amigos maridarán con el marisco de O Grove este octubre

La Ruta do Viño Rías Baixas organiza una nueva sesión de sus Catas entre Amigos el próximo viernes, 5 de octubre, a las 20.00 horas, y en el marco de la LV Festa do Marisco do Grove. La cita tendrá lugar en la Carpa Institucional que se habilitará en la Praza de O Corgo y estará dirigida por el sumiller José Luis Aragunde, quien guiará a los participantes en un recorrido a través de cuatro vinos con D.O. Rías Baixas. La cata, de plazas limitadas, se complementará con una pequeña degustación gastronómica.