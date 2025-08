Texto: M.B. Vigo

“De aquí a eternidade”, ese es el título de una de las fotografías ganadoras del concurso ‘Red Ribeira Sacra’, con el que la divulgadora cultural Mar López Sotelo lleva ya cuatro años apoyando la candidatura de la D.O. Heroica a Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Lo que empezó con un grupo de Facebook, “las redes sociales alcanzan ámbitos que ni nos imaginamos”, se ha convertido en un certamen que cuenta con el apoyo del Área de Cultura del Concello de Pantón, el Consejo Regulador y el Centro do Viño de Ribeira Sacra.

Sotelo hace así una gran valoración de la evolución de la iniciativa y se muestra muy satisfecha por el impacto: “se pone en contacto contigo gente que ni sospechabas y te dice «madre mía, qué cosa más bonita, quiero visitarlo» y solo con eso ya compensa el trabajo”.

Se muestra así convencida de que este todavía pequeño concurso continuará en línea ascendente: “cada uno, con nuestro grano de arena y entre todos, podemos ir tejiendo una gran red que funcione”.

Entre los “granos de arena”, el de la funcionaria de Educación y fotógrafa Rosa Villar Pumar (Ourense, 1955). La gallega emigrada a Madrid en su adolescencia, que vuelve a la comunidad siempre que puede, ya firmó exposiciones en la Casa de Galicia de la capital centradas en Ribeira Sacra allá por los 90.

Por eso, cuando vió el concurso organizado por Sotelo no se lo pensó dos veces. “Soy una enamorada de la zona, esa belleza que hay no puede pasar desapercibida”, dice Villar, quien considera interesante cualquier iniciativa que dé a conocer ese lugar que, por otro lado, recomienda siempre que puede.

“¿Qué voy a decir? El paisaje increíble; la enogastronomía ¡¿Qué te voy a contar?! y el arte … con monasterios interesantísimos. La gente no puede perdérselo. En lugar de irse, a veces, tan lejos para ver los fiordos noruegos ¡Si los tenemos aquí a tiro de piedra!”. “Digo: ¿A dónde vamos a ir que nos parezca más increíble que lo que vemos: De aquí… A eternidade” .

De ahí el nombre de la foto con la que, a principios de diciembre, se proclamó como una de las ganadoras del concurso. Una imagen tomada en otoño, estación que considera “incluso más interesante que la primavera paisajísticamente hablando. Un espectáculo increíble que aúna colorido, grandes productos, festejos tradicionales como los magostos…”

Villar Pumar dice no presentarse a este y otros certámenes por el premio, si bien se muestra encantada con el recibido, un viaje en globo por la D.O., y es que, en los dos años que lleva ya en marcha de la iniciativa, todavía no había sido capaz de conseguir una plaza: “está muy solicitado”, dice con razón. Pronto podrá contar qué tal la experiencia.