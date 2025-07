Doce deseos en doce uvas únicas

Son muchos los que se afanan día a día por situar a los vinos gallegos y la riqueza varietal autonómica en el lugar que merecen. Algunas de esas voces se reúnen este viernes para brindar por el sector y compartir sus mejores deseos para el 2020. Una vez más y ya van tres, Galicia en Vinos se despide así hasta el año que viene de la mano de los profesionales del vitivinícola autonómico y las virtudes de sus variedades autóctonas, doce uvas únicas que hablan, ante todo, de esa personalidad propia y singularidad cada día más en boga en los lineales de buena parte del país.

Tras un 2019 de grandes alegrías en ventas, premios, promoción, investigación, enoturismo e, incluso, de cosechas récord en algunas Denominaciones de Origen, los actores del vino en Galicia le piden al 2020 las herramientas necesarias para hacer frente a retos como el cambio climático o las trabas al libre mercado derivadas de los recientes aranceles de Estados Unidos o el inminente Brexit. Quieren que se mantenga la prosperidad del sector en la comunidad, una nueva buena cosecha en cantidad y calidad y, por supuesto, seguir sumando reconocimientos y dando a conocer todo el potencial de las variedades y vinos gallegos. Asimismo, y solo unas semanas después de la celebración de la COP 25 de Madrid, desean también una mayor concienciación con el medio, con prácticas cada día más respetuosas y sostenibles tanto en viña como en bodega, así como una apuesta reforzada por el uso y puesta en valor de la lengua gallega en toda la cadena de valor del vitivinícola. Sobre todo, quieren continuar disfrutándolo juntos con todos los consumidores que deciden confiar en sus productos. Por ellos y con ellos brindan a cuatro días de Nochevieja.

“De Galicia para el mundo: ¡Chin chin y próspero Año Nuevo!”.

JORGE HERVELLA – Enólogo de Arbastrum, Mejor Blanco de Galicia

Albariño

Que el esfuerzo y la pasión con las que nuestros viticultores, bodegueros y enólogos elaboran vinos de excelencia sean reconocidos a nivel internacional, alcanzando el lugar que les corresponde. Un ‘Chin chin’ con escumoso Rías Baixas e bo nadal a todos!

JUAN CASARES – Presidente de la Denominación de Origen O Ribeiro

Treixadura

Desexo que a nosa sociedade acade ese punto de equilibrio e harmonía semellante ao da Treixadura, a raíña do noso Ribeiro. Agardo tamén que o ano do centenario de NÓS nos sinale o camiño dunha fonda reflexión sobre a posta en valor do galego.

MANUEL CANCIO – Propietario de Adega Panchín, en Negueira de Muñiz

Branco lexítimo

Que Galicia continúe apostando por la calidad de sus vinos y que todos podamos disfrutarlos juntos, que nuestras variedades de uva sigan dándonos alegrías y, por supuesto, que en el 2020 tengamos ya la I.G.P. Terras do Navia ¡Felices fiestas y salud!

FRANCISCO CAO – Enólogo de Menciño, Mejor Tinto de Galicia 2019

Mencía

2019 cierra una década de avances para la vitivinicultura gallega. 2020 marca el inicio de otra década de grandes retos. El clima determinará pero si perseveramos en el buen hacer común, no perderemos el buenísimo presente.

G. MARTÍNEZ – Presidente de la I.G.P. Ribeiras do Morrazo

Caíño tinto

Que este año, como suele decirse, vengan bien dadas; que en Ribeiras do Morrazo consigamos una cosecha tan buena en calidad como la de este septiembre; que sigamos creciendo en el territorio nacional y que, si es posible, se incorporen nuevas bodegas a la I.G.P.

JORGE MAZAIRAS – Director técnico del Consejo Regulador de la D.O. Valdeorras

Godello

Que Valdeorras y la godello continúen siendo una referencia en el sector en cuanto a calidad y expresión y que los vinos gallegos sigan triunfando en los distintos mercados, que se nos reconozca por el trabajo bien hecho y el esfuerzo de viticultores y bodegueros.

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ – Presidente de la Denominación de Origen Ribeira Sacra

Brancellao

Que o ano que ven lle sexa propicio a Denominación de Orixe e a todos os nosos consumidores para que sigan confiando en nós; que continuemos medrando de forma estable e progresiva, con colleitas como a do 2019, e que sigamos queimando as etapas para que no 2021 academos a declaración de Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Os nosos mellores desexos para todos.

EMILIA DÍAZ – Doctora en Biología y técnico de la Estación Evega

Sousón

El sector vitivinícola gallego tiene ante sí la oportunidad de convertirse en líder de calidad diferenciada ya que posee un gran potencial de diversidad varietal, además de una apuesta por la profesionalización. La innovación es el mayor reto para conseguirlo ¡Brindo por ello!

JUAN VÁZQUEZ – Director general de Bodegas Martín Códax

Loureira

Es inmenso el valor de nuestra tierra, de nuestro clima, de nuestros mares y ríos… Le pido al 2020 que todos los actores del sector nos concienciemos y apostemos por protegerla con prácticas cada vez más sostenibles ¡Brindo con espumoso gallego por una Galicia verde y felices fiestas a todos!

LUIS MIGUEL LÓPEZ – Director técnico del Consejo Regulador de la D.O. Monterrei

Merenzao

Deseo que en el año nuevo las variedades autóctonas gallegas, y en especial las de Monterrei, lleguen aún más lejos que en el 2019 y sean valoradas en más lugares del mundo. Que la añada del 2019 plasme las grandes expectativas que tenemos puestas en ella y que la vendimia del 2020 sea tan buena como esta ¡Feliz Año Nuevo a todos!

L. Y A. PAADÍN – Autores de la Mejor Guía de Vinos de España 2019

Espadeiro

Estamos reviviendo un gran momento: Nuestros vinos han alcanzado reconocimiento mundial y podemos presumir de una milenaria tradición vitivinícola y variedades ancestrales. Ahora todos tenemos que ser conscientes que juntos somos y seremos más grandes. De Galicia para el Mundo.

LORENA VARELA – Vicepresidenta de la Ruta do Viño Rías Baixas

Caíño blanco

Brindo por un 2020 repleto de aventuras en torno al enoturismo. Que este sea un año redondo en el que se ponga en valor a todos los que trabajan por crear una experiencia turística única y diferenciadora ¡Alcemos nuestras copas por un sector en pleno auge!