El experto gastronómico José Manuel Orriols leerá el pregón

g. montenegro [salvaterra]

Salvaterra celebra este año su 60ª edición de la Festa do Viño Condado do Tea con algunas novedades para esta nueva década de festejos.

El concello ha reorganizado la ubicación del mobiliario para poder así “doblar la capacidad de la fiestas”, colocando más mesas y sombrillas en el recinto amurallado. De esta manera, en vez de celebrarse en la Praza do Castelo como hasta hora, tanto escenario, mesas como puestos de comida se situarán en el recinto amurallado donde tienen lugar otros eventos como O Son da Muralla o El Guateque.

Con el preludio de las catas de vino que tienen lugar esta semana, la Festa do Viño se inaugurará este viernes a las 20.00 horas, tras lo cual actuarán la banda de gaitas de Pontenova y la charanga Va K Pinta, quienes pondrán banda sonora al comienzo de las Noites Gastronómicas de la fiesta. Les seguirán a ellos los grupos Lys Pardo y La Supersonic para poner más música a la degustación de diversidad de platos gallegos y vinos de la subzona del Condado do Tea, que se venderán durante los tres días de la fiesta.

Ya de cara al sábado, la jornada comenzará a las 10.00 horas con la cata de expertos que decidirán los Viños Delicidosos do Ano. Será a las 11.00 horas cuando se vuelvan a abrir los puestos de comida y vino y volverá a sonar la música, en esta ocasión, de la mano de las charangas OT y Mil9. Por la noche,a partir de las 23.00 horas, el gaitero Xose Manuel Budiño y el grupo Monoulious D.O.P actuarán en el escenario del recinto.

El domingo, día grande de la Festa do Viño, comenzará a las 10.30 horas con el desfile de bandas de gaitas y grupos folclóricos tanto de la comarca como del otro lado del Miño, quienes se encargarán de amenizar con su música tradicional el recinto amurallado durante toda la mañana.

A las 11.00 horas tendrá lugar la recepción de las cofradías y autoridades en la Praza do Concello de la localidad, para después, en el Salón de Actos, realizar el nombramiento de los nuevos cofrades de la Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos, así como también declarar cuales son los Viños Delicidosos do Ano. Este año, la Cofradía del Vino do Condado do Tea contará con siete nuevos cofrades, seis de número y uno de honor, José Manuel Orriols, periodista especializado en la gastronomía gallega, quien se encargará también de leer el pregón de esta LX edición de la fiesta.

A las 12.30 horas, tras realizar el desfile hasta el recinto amurallado, tendrá lugar la lectura del pregón de la fiesta, que este año correrá a cargo del periodista José Manuel Orriols. Las charangas Mil9 y Doctor Anchoa actuarán tras el acto para seguir animando la hora de la comida. De cara ya a la noche, los encargados de cerrar las fiestas con su música hasta el próximo año de la Festa do Viño serán los grupos 2con2 y 21 Gramos.