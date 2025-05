El Ribeiro Son de Viño llega a Nigrán este fin de semana

M.B. – Vigo

Ribeiro Son de Viño, el festival que nació hace ya seis años para maridar los aromas y sabores de los vinos de la Denominación de Origen más antigua de Galicia con música en directo, se prepara ya para desembarcar en el Pazo de Cea de Nigrán. Conciertos, Djs, foodtrucks y el mejor ambiente se darán cita así este domingo y por primera vez en el emblemático Pazo. Una cita en la que el sello ourensano dará la bienvenida al mes de agosto con conciertos de rock en directo, a cargo de Broken Peach, Nadie es Perfecto, Blue Monk, Bafana Bafana y El Síndrome de Penny Lane. En el festival, que dará su pistoletazo de salida a partir de las 13.00 horas, no faltarán las elaboraciones de las bodegas amparadas de la D.O. Ribeiro Bodega Alanís, Catro Parroquias, Cuñas Davia, Adega Deseu, Divino Rei, Eduardo Bravo, Pazo Casanova, Priorato de Razamonde, Ramón do Casar, Terra do Castelo, Adega Viña Carpazal y Viña Costeira. Tras la fiesta en Pazo de Cea, Ribeiro Son de Viño celebrará un nuevo evento en Coruña, con el grupo Cupido y la influencer Natalia Ferviú.