Enofusión apunta a un vitivinícola “más verde y unido”

M.B. – Vigo

Difícil, cuando menos, encontrar a día de hoy una sola feria especializada en España en la que no intervengan actores de la comunidad. Los gallegos llevan años sin perderse una y el 2020 ha arrancado de forma prometedora de la mano de la 10ª edición de Enofusión, celebrada entre el lunes y el miércoles en el recinto ferial de IFEMA Madrid y en el marco de Madrid Fusión.“Es una gran noticia que el vino tenga y reivindique su propio espacio en el ámbito de la gastronomía y en una feria referente de la cocina como es esta”, valora así sobre el evento Antón Fonseca, vicepresidente de Terras Gauda y uno de los ponentes de la cita, en la que prescriptores y aficionados pudieron encontrarse también con otras voces y sabores autonómicos como los de los D.O. Ribeiro Viña Meín, presentados en el marco de la cata de los nuevos proyectos de Alma Carraovejas y con una gran expectación. También los D.O. Rías Baixas Cepas Vellas 2018 y Do Ferreiro Adina 2018 estuvieron presentes de la mano de Bodegas Gerardo Méndez. Pazo Baión o Martín Códax fueron otros de los nombres autonómicos en la cita y es que: “Galicia no solo está de moda, sino que continuará con su tendencia ascendente, seguirá creciendo”, se aventura a augurar Fonseca, quien en concreto intervino en el foro ‘Enovisión’, puesto en marcha por la cita hace ya dos años para debatir sobre el futuro del sector y que, en esta ocasión, quiso analizar los desafíos de la ‘Marca España de Vinos’ en el exterior. Una jornada entre cuyas grandes conclusiones Fonseca destaca la necesidad de “crear y fomentar una marca paraguas potente que abarque a todos los vinos españoles y sus iniciativas y que genere empatía y felicidad entre los consumidores”. Asimismo, resalta la transición hacia un modelo más sostenible como una necesidad generalizada: “Es imprescindible ligar el futuro de las marcas españolas a la sostenibilidad, tanto por respeto al medio, tan importante para nosotros, como porque así lo exige cada vez más el consumidor”, se despide.