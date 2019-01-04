Galicia empieza el año como la segunda región más premiada por los periodistas

El sector no tuvo mucho tiempo para pensar en sus logros de 2018 durante la despedida del año. En cuestión de segundos, 2019 trajo consigo nuevas noticias y, con ellas, la premonición de que las elaboraciones gallegas continuarán dando alegrías a la comunidad a lo largo de los próximos 362 días.

Aún con las uvas en la mano, la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) hizo públicos los nombres de los ganadores de la X Edición de los ‘Mejores Vinos y Espirituosos de España’, en el que Galicia triunfó como la segunda comunidad autónoma más premiada del país por los profesionales de la información.

Con seis premios, dos más que el año pasado, y solo superada por Andalucía, que firmó ocho galardones, Galicia se impuso ante Cataluña, con cuatro; Castilla y León y Navarra, con tres; Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, con dos; y Baleares, Extremadura, La Rioja, Murcia y País Vasco, con uno.

Así, de los tres mejores ‘Vinos Blancos (sin Barrica)’ de España, tres son gallegos: pleno en jóvenes para la comunidad de la mano de El Paraguas Atlántico, con D.O. Ribeiro, y Martín Códax Lías y Pazo de Señoráns Selección de Añada, con D.O. Rías Baixas.

También en tintos llamó Galicia la atención: Abadía da Cova, de Adegas Moure y con D.O. Ribeira Sacra, se coronó con el primer premio en la categoría de ‘Vinos Tintos de 2016 y 2017’. Además, la comunidad sumó galardón en ‘Espirituosos de Orujo y Aguardientes de Uva’ de la mano de Pazo de Señoráns, que repite en el certamen, y ‘Otros Espirituosos’, con la Ginebra Nordés.

Buenos resultados para la comunidad tras una votación a doble vuelta en la que participaron la mayor parte de los asociados de la AEPEV. Tuvieron que decidir entre las 575 marcas propuestas en la primera fase del concurso, de las que pasaron a la final un total de 139 vinos y 48 espirituosos para optar a once categorías.

Según ha informado la propia asociación, los premios se entregarán el próximo 12 de abril de 2019 en el curso de una comida de gala que se celebrará en Sevilla, tras dos jornadas de visita a las bodegas de esta provincia, y al que tienen anunciada su asistencia tanto las autoridades de la capital andaluza como un nutrido grupo de periodistas de la AEPEV con su Junta Directiva al frente.

Por denominaciones de origen y específicas, los mayores galardones han caído en Cava, Jerez-Xérès-Sherry y Navarra, con tres galardones, seguida de Rioja, Rías Baixas y Brandy de Jerez, con dos.