La apuesta por el enoturismo se refuerza en la subzona del Ulla

M.B. – Vigo

La apuesta por el enoturismo en Galicia se deja sentir también en la provincia de A Coruña, donde el pasado octubre se abrió al público un complejo de enoturismo enológico compuesto por seis cabañas de madera integradas en el paisaje. Arquitectura singular, contacto con la naturaleza y turismo activo especializado definen así esta iniciativa ubicada en el municipio de Boqueixón, subzona de Ribeira do Ulla, que cuenta con una plantación de vino albariño en producción y amparada bajo la D.O. Rías Baixas en sus terrenos. Además, está previsto que en una segunda fase se construya una bodega en la propia finca, según destacó el director general de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader), Miguel Pérez Dubois, durante su visita al complejo este miércoles, una iniciativa promovida por la entidad de Enoturismo María Manuela y que ha contado con una subvención de 175.000 euros en el marco de las medidas Leader.