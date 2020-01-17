La cultura del vino, muy viva en la subzona de O Condado

M.B. – Vigo

Tanto desde el ayuntamiento de Salvaterra do Miño como desde La Cofradía del Vino de O Condado de Tea y Espumosos quieren que el recién estrenado Museo del Vino de O Condado tenga mucha vida este 2020. Ambas entidades han presentado su colaboración en un completo programa para todo el año que entra y que cuenta, entre otras actividades, con una serie de tres cursos formativos de tres jornadas cada uno sobre la cultura del vino, las variedades de uva más conocidas o las principales naciones productoras europeas. Asimismo y también en el campo de la formación, desde el museo se impartirá el nivel 2 de Certificación WSET, una referencia mundial en el campo de la educación especializada. Finalmente y entre las novedades más llamativas del programa se encuentra también la iniciativa ‘Da cepa á copa’, con hasta nueve experiencias distintas en la que se implicarán bodegas y profesionales y donde el enoturista podrá acceder a clases prácticas de injertos o la propia elaboración de los vinos, entre otros procesos del sector. Está prevista para los sábados por la mañana y finalizará invariablemente con una cata de vinos en las bodegas visitadas.