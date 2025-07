La Vuelta 2018 sabe a mencía

Dicen muchos de los que conocen bien la Ribeira Sacra que, después de ver donde nacen los vinos que la Denominación de Origen ampara, son pocos los que se resisten a probarlos. Si esto es cierto, puede que pronto veamos a ciclistas de élite de la talla de Vincenzo Nibali, Mikel Landa, Alejandro Valverde o Nairo Quintana, entre otros, disfrutar de una buena copa de mencía con la firma de este sello.

¿Y por qué no?

Hace años que deporte y vino maridan en la comunidad de la mano de impresionantes paisajes como los que centran este artículo. No es, de hecho, la primera vez que la Vuelta Ciclista a España pasa por Galicia, ni tampoco por la D.O. de la viticultura heroica. Repetirá este 2018 y, augurios aparte, lo cierto es que «representa una gran oportunidad para la promoción de la zona».

Así lo ha valorado el presidente del Consejo Regulador José Manuel Rodríguez para Galicia en Vinos después de que la iniciativa «… E para comer, Lugo» fuese presentada esta semana en la ciudad amurallada: Por séptimo año consecutivo, los hosteleros de la provincia colocarán en todas las salidas de La Vuelta una plataforma con presencia de hasta 17 sellos de calidad gallegos.

I.G.P. y D.O. como Ternera Gallega, Queixo Arzúa-Ulloa, Queixo do Cebreiro, Pataca de Galicia y Castaña de Galicia, Avimós, Asovega, Fabas de Lourenzá, Armadores de Burela, Galletas Daveiga, Grelos de Galicia, Pementos de Mougán, Mel de Galicia o Afapan no faltarán así en el evento, que en su pasada edición fue seguido por más de 19 países y alcanzó los 400 millones de visualizaciones. Tampoco lo hará Ribeira Sacra.

«Después de seis años, queremos seguir en ello porque entendemos que es una cuestión importante», aseguró Rodríguez el día después de que la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, destacase también «la vinculación entre deporte y alimentación como aliados en la promoción turística de Galicia».

Acompañada por la Directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y por la directora General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, Vázquez quiso destacar así la importancia de la gastronomía en la proyección nacional e internacional de la comunidad, además de recordar la gran repercusión de La Vuelta, a la que definió como un «escaparate incomparable» para la promoción de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Galicia.

La gran cita deportiva empezará el próximo sábado 25 de agosto y su etapa más larga, la número 11, transcurrirá, en efecto, por tierra de vinos. 207,8 kilómetros de terreno accidentado entre Mombuey (Zamora) y Luintra (Ourense), pasando antes por municipios como Viana do Bolo, A Pobra de Trives, Castro Caldelas o Parada do Sil.

«Un recorrido sinuoso, propicio para las fugas, con tres puertos de tercera y uno de segunda, en el que es probable que llegue en cabeza un grupo reducido de favoritos, como ya ocurrió en 2016 en esa misma meta», según describe en la propia página web de La Vuelta el exciclista Fernando Escartín, y en el que no faltarán esos viñedos cultivados en laderas que han llevado ya el nombre de Ribeira Sacra por todo el mundo.

Así es, al menos seis kilómetros de la etapa discurrirán entre las impresionantes plantaciones de mencía y godello, entre otras variedades autóctonas de la zona, a su paso por la aldea de Crecente y dejando la zona de SacardeBois a un lado y la de Amandi al otro, según describe el presidente del C.R.D.O.

«Una zona muy bonita», la califica Rodríguez, que cerrará el próximo miércoles 5 de septiembre la etapa más larga de La Vuelta Ciclista a España 2018, y nunca mejor dicho, con muy buen sabor de boca.