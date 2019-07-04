La XXV Cata de Ribeira Sacra premia a los mejores en Pantón

Texto – M.B. / Vigo

La Denominación de Origen Ribeira Sacra entregará este viernes y coincidiendo con la comida de confraternidad del Consejo Regulador en el Balneario de Pantón, los premios de la XXV edición de su tradicional cata, a la que este 2019 se han presentado un total de 67 vinos elaborados por 31 bodegas amparadas. En concreto, 32 tintos y 17 blancos de 2018, por un lado, y 18 referencias de otras añadas, por el otro, optarán a convertirse este viernes en los mejores de las respectivas categorías contempladas.

La cata dió ayer su pistoletazo de salida y se alargará a lo largo de la mañana de hoy. Cuenta entre los miembros de su panel con la conocida enóloga María Isabel Mijares, fundadora y vicepresidenta de la Unión Española de Catadores, además de Víctor Cortizo Fontán, representante de la Asociación Gallega de Enólogos; Humberto Loureiro Argullós, representante de la Asociación de Sumilleres Gallaecia;Ana María Martín Abild, sumiller por la Escuela Española de WSET; o Miguel Ángel Martín, vicepresidente Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, entre otros.