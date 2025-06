Las 27 bodegas proponen 58 caldos para la cata de los Viños Deliciosos do Ano

g. montenegro [salvaterra]

Entre las diversas actividades que se dan en la Festa do Viño do Condado do Tea, cabe destacar la elección de los “Viños Deliciosos do Ano”. Esta cata oficial, llevada a cabo por diez expertos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, se escoge cuáles son los vinos que merecen llevar esta calificación durante esta edición.

Las bodegas Viña Nora, Jose Araujo Peña, Fillaboa, Señorío de Sobral, Pazo San Mauro, Pazo de Lusco, As Laxas, Marqués de Vizhoja, María Bargiela, La Val, Señorío de Rubiós, Pazo Pondal, Eidosela, Abadía de Tortoreos, Vinícola del Miño, Beira Aral, Adegas Galegas, Finca Garabelos, Pazo as Barrearas, Valtea, Genaros, Pazo Pegullal, Eido da Fonte, Adega Gándara, Terras do Sur, Tricó y 12 Feligreses ya han escogido sus mejores caldos para la cata oficial que tendrá lugar mañana a las 11.00 horas en la búsqueda de los “Viños Deliciosos do Ano”.

Se presentarán así 11 vinos tintos, 30 albariños, 10 condados y 7 especiales, de crianza sobre ías, crianza en barrica o vinos de maceración carbónica a degustar por los expertos, aunque no será hasta el domingo al medio día cuando se sepa quienes son los “deliciosos”.

Catas comentadas

Además de la cata oficial, durante esta semana también se ha llevado a cabo las catas comentadas , en las cuales, el miembro del consello de cata de la Denominación de Origen Rías Baixas y Presidente Gran-Mestre de la Cofradía del Vino do Condado do Tea y Espumosos, Antonio Alén, es el responsable de dirigir a las numersosas personas que cada año se inscriben

para aprender así a degustar los vinos y comparar distintas denominaciones de origen.

Estas catas a ciegas, es decir, sin conocer a qué bodegas pertenecen los caldos, comenzaron el lunes, donde se compararon vinos blancos de la Denominación de Origen Galegas, al día siguiente, se comparó los vinos de Rías Baixas, albariños y condados, en esta ocasión, se contrapusieron con las denominaciones de Monte Rei, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras. De cara al miércoles, la cata se centró en vinos blancos y tintos de la subzona del Condado do Tea D.O. Rías Baixas.

“Cada año estos talleres ganan más y más adeptos”, señala la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcarcel, “tal es la afición, que una vez abierto el plazo de inscripción, las solicitudes, las cuales son limitadas, se completan en tan solo unos días”, puntualiza Valcarcel.

Estas catas se han convertido así en el preludio inmejorable de la Festa do Viño do Condado do Tea, que este año cumple su LX edición sirviendo durante los tres días de la celebración más de 80 caldos de las 27 bodegas que participan en este año. “Un esfuerzo y compromiso de todo el sector que cada año se traduce en un aumentando de la calidad de sus vinos, lo cual queremos agradecer”, declara Valcarcel.