Los deseos del vitivinícola para 2019

A las puertas de Nochevieja, el sector se reivindica como uno de los cimientos económicos del rural y apuesta por la continuidad, la calidad y la investigación – Galicia despide este lunes el año de su segunda mejor cosecha

Que el vitivinícola gallego ha repetido este año medalla en grandes concursos, éxito en ferias nacionales e internacionales, protagonismo en publicaciones de la talla de The New York Times; que ha reforzado su apuesta por la formación, la investigación o el enoturismo; que no ha parado en 365 días de misiones inversas, embotellados o descubrimientos y hazañas; es tan cierto como que, este lunes, doce campanadas despedirán el que ha sido el año de la segunda mejor cosecha de la comunidad.

En vísperas del 2019, mientras las cepas duermen en la viña y el vino nuevo espera su puesta a punto en bodega, tiempo de balances y propósitos, el vitivinícola piensa ya en lo que el año próximo deparará a las elaboraciones gallegas. Las cabezas visibles de las distintas áreas que componen una realidad tan transversal como la del vino comparten con los lectores sus deseos para el sector, “uno de los cimientos económicos del rural en Galicia, que crea oportunidades de futuro reales y ayuda a fijar población”.

Instituciones, enólogos, sumilleres, bodegueros, científicos, distribuidores, comunicadores… Insisten en continuar en línea ascendente, trabajando juntos y con ilusión, apostando por nuevas líneas de negocio, por proyectos rompedores… Contando, todo esto, de forma sencilla, honesta y humilde. Continuidad, calidad e investigación serán así algunas de las claves del 19 pero, antes, todavía queda lo mejor: recibirlo como se merece, brindando con vinos con sello de calidad gallego.

Lara da Silva – Presidenta C.R.D.O MONTERREI

“Que continúe la ilusión en pro de la tierra y la calidad”

Que la ilusión de nuestra gente siga siendo trabajar en pro de nuestro territorio y garantizar la calidad del producto. Es nuestra responsabilidad contribuir a revalorizar el medio rural, impulsar la creación de puestos de trabajo, generar riqueza y fijar la población en la zona. Sólo de esta manera, pervivirán nuestro producto y terruño.

Juan Manuel Casares – Director EVEGA

“Apostamos por formar y crear oportunidades reales”

Consciente de que la vitivinicultura es uno de los cimientos de nuestra economía, Evega apuesta por seguir innovando, formando e investigando, como forma de generar oportunidades reales que contribuyan a cohesionar el territorio; a darle un valor añadido a los productos primarios y a generar un empleo de calidad que fije población.

Luis Buitrón – Presidente Age

“Consolidación y mejoras en viticultura, bodega y ventas”

Desde la Asociación Gallega de Enólogos, deseamos que el 2019 sea un año de consolidación en la recuperación de las variedades autóctonas y mejora en las técnicas vitícolas, la modernización en las bodegas y en la comercialización, con un aumento del conocimiento y venta de vinos en los mercados nacional e internacional.

María del Carmen Martínez – Directora Viticultura (mbg – csic)

“Que las musas de la ciencia y el vino nos inspiren”

Que las musas de la ciencia y el vino nos inspiren para transformar nuestros conocimientos en proyectos rompedores y de calidad. Que se distinga a los científicos de verdad, que cada día trabajan con rigor, de los oportunistas del I+D. Que los científicos y empresarios españoles trabajemos de la mano, con confianza y respeto mutuo.

Carmen Fernández – Prensa Clúster De Turismo De Galicia

“El enoturismo será clave en la economía rural gallega”

Me gustaría ver fuertemente consolidado el enoturismo en Galicia como una línea de negocio eficiente. Que sector público y privado hagan una apuesta decidida por el turismo del vino, que está llamado a convertirse en un elemento fundamental en la vertebración de la economía en muchos territorios gallegos, sobre todo del rural.

Aurelio Vázquez – Presidente Gallaecia

“Brindo por contar el mundo del vino de forma honesta ”

Brindo por un año en el que los profesionales de la sumillería sigan formándose y dando a conocer el mundo del vino de forma sencilla, honesta y humilde. Brindo por esos momentos inolvidables que se comparten al descorchar una botella de vino, brindo por que sigamos alcanzando la excelencia con los vinos gallegos.

Juan Paredes – Importador gallego en usa

“Que los productores sepan pensar global y actuar local”

Mi deseo es que los productores locales sepan “pensar global pero actuar local”. Para eso, es importante no perder la esencia de lo que somos y mantener nuestros orígenes de manera firme, lo que nos hará fuertes a largo plazo. No podemos dormirnos y conformarnos en autosatisfacer nuestros egos. Hay que salir al exterior con firmeza.

Antonio Ruiloba – Socio-Administrador Bodegas La Val

“Sigamos trabajando juntos para poner en valor Galicia”

Como bodega amparada por una de las D.O. de Galicia, al 2019 le pedimos seguir trabajando, aunando esfuerzos entre todos los productores, para poner en valor nuestros vinos y que sigan reconociéndose, en nuestro país y el exterior, como productos de alta calidad y basados en nuestras variedades autóctonas, que nos hacen ser exclusivos.