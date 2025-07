Los mejores de una tierra histórica

‘Pazo do Mar Expresión’, ‘Finca Teira’, ‘Alberte’ y ‘Mónica Albor’, vencedores en los Premios de O Ribeiro 2019

Que O Ribeiro ha arrasado este año en los certámenes más prestigiosos del mundo fue algo que no se le escapó recordar a Juan Manuel Casares Gándara, presidente del sello, durante la gala de la VIII Edición de los Premios de O Ribeiro, una tierra de la que, se dijo, cada vez se habla más y que despierta ahora también la atención de emblemáticos grupos bodegueros del país.

Así es, la Denominación de Origen más antigua de Galicia no solo presume de historia, sino también de un futuro prometedor en el que es uno de sus mejores momentos. Prueba de ello son las cuatro referencias premiadas en la edición 2019 de la cita, que este martes vivió su gran gala en el Monasterio de San Clodio, con los televisivos Ledicia Sola y Xosé Touriñán como presentadores.

El título de ‘Mejor vino blanco bodega’ fue para Pazo do Mar Expresión. Elaborado por el grupo gallego con el mismo nombre Pazo do Mar, se trata de un monovarietal de treixadura cuya principal diferencia reside en que nace de uvas de una única finca, Torre do Olivar, histórica de O Ribeiro y replantada hace ahora 13 años. Así lo relata Manuel Méndez, una de las cabezas visibles de la bodega y quien recibe el galardón “con alegría y satisfacción”: “Que los profesionales avalen tu trabajo sirve para comprobar que llevas el camino correcto y te anima a seguir haciendo las cosas bien”.

Entre los finalistas de esta primera categoría, se situaron los vinos: Pazo Tizón 2018, Alter 2018, Catro Parroquias 2018, Farnadas 2018 y Antonio Montero Autor 2018.

En ‘Blancos de colleiteiro’, por su parte, Manuel Formigo se hizo con el primer premio de la mano de Finca Teira, un coupage 70% treixadura, 30% godello, torrontés y caiño blanco con uvas propias, en el que no se trabajan las lías y “un fiel reflejo del Ribeiro de calidad”, según explicó su productor, que no se esperaba un premio que, apuntó, “referencia el buen trabajo” que se está haciendo en la bodega. Situada en Beade, Formigo la fundó en 2006 junto a su padre para continuar con la tradición iniciada ya por su abuelo.

Finca Teira se alzó con el galardón entre otros cinco vinos de colleiteiro, que llegaron también a la final: Libro 2018, Casal de Paula 2018, Mal raio te parta 2018, Manuel Rojo 2018 y Lagar do Meréns.

En su segundo año de vida, Alberte Tinto, de Nairoa, se ha hecho con el premio a ‘Mejor tinto de bodega’. Guillermo Díez, socio y actual director de la bodega de Arnoia, habla de “ilusión y sorpresa” que saben aún mejor en casa, rodeado de amigos como son todos los miembros de la D.O.: “Somos un equipo”. Describe un tinto joven, elaborado a partir de mencía y caiño longo, que busca ser como “los ribeiros de toda la vida”.

Venció entre Alter 2018, Viña do Campo Mencía 2018, Preto de Leive 2017, Divino Rei 2018 y O Cotarelo 2018.

Finalmente, Mónica Albor Mencía se hizo con el premio al ‘Mejor tinto de colleiteiro’. Lo recibió la propia Mónica, cuarta generación de una familia de colleiteiros y la primera mujer, “con mucho orgullo” y también “sorpresa”. Un vino joven, mencía 100%, elaborado con uvas criadas por bodega, sita en Cenlle.

Los finalistas en esta categoría fueron: Elisa Collarte 2018, Verbas 1917 2017, Viña Carpazal 2018, Celme do Souto 2017 y Manuel Rojo 2017.