Medio Rural visita la vendimia de Arbo, en O Condado de Tea

Desde la Xunta de Galicia prevén que, durante la vendimia 2018, se recojan en la comunidad en torno a 61 millones de Kilos de uva caracterizados por una alta calidad. Así lo dijo la conselleira de Agricultura y Ganadería, Ángeles Vázquez, el viernes durante su visita a la bodega de Rías Baixas As laxas, situada en Arbo, y hasta donde se desplazó con motivo de los trabajos de vendimia.

Así, en la D.O. del albariño, donde la época de más trabajo del año se inició el pasado 8 de septiembre, las previsiones apuntan a que acabará a mediados de octubre, con la recogida de aproximadamente 36 millones de Kilos, como adelantó el propio Consejo Regulador.

En la siguiente D.O. gallega en volumen de uva a recoger, O Ribeiro, las estimaciones apuntan a en torno 10 millones de Kilos de uva este 2018 frente a los 9,6 de la pasada campaña. Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei, con previsiones de 6, 5 y 4 millones, respectivamente, cierran la lista.