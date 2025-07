“O Ribeiro es hijo de la historia, dudo que haya un vino más escrito”

*Foto: Un momento de la conferencia. // Cedida

Texto: Redacción – Vigo

“El Ribeiro es hijo de la historia. Dudo que haya un vino más escrito. Hijo también de una tierra y de un paisaje y un buen ejemplo de la superación de las adversidades. Debe aprovechar el momento que están viviendo sus vinos. Hay una gran oportunidad de reforzar la marca Ribeiro. Esto no va sólo de hacer vino, sino también de venderlo”. Así de contundente se mostró con respecto a las posibilidades de la D.O. más antigua de Galicia el director de Contenidos de Mediaset y embajador del vino de Fenavin, Manuel Villanueva de Castro, durante la conferencia ‘Oportunidades en los mercados nacionales e internacionales para los vinos de la D.O. Ribeiro’, celebrada el pasado sábado en el monasterio de San Clodio, Leiro, y en la que también participó Manuel Juliá Dorado, director de Fenavin, quien, por su parte, no dudó a la hora de aconsejar a los productores de la zona apostar por la exportación y el trabajo en equipo, además de recomendarles orientarse a aquellos países en los que la emigración gallega todavía tiene una fuerte presencia: “Es un gran momento para el vino blanco y en esta situación los vinos gallegos en general, y el Ribeiro en particular, tienen una gran oportunidad”, apuntó.

Dicho y hecho. Durante la cita, enmarcada en el ciclo de actividades formativas y divulgativas que el C.R.D.O. desarrollará a lo largo del año 2020 bajo el lema ‘Donde el mundo se llama Ribeiro’, el presidente de la D.O., Juan Manuel Casares Gándara, anunció una nueva campaña de promoción en redes sociales a nivel nacional con el fin de dar a conocer y/o reforzar la marca Ribeiro en nuestro país.

Una acción con el que la D.O. quiere dar respuesta a una de las grandes recomendaciones del estudio socioeconómico y estratégico del C.R.D.O. Ribeiro, presentado el pasado mes de febrero y en el que se instaba el sello a reorientar sus políticas de promoción teniendo en cuenta la realidad de un mercado cada día más global.