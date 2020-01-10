Ribeira Sacra protagonizará el lunes en Pamplona su primera cata del año

M.B. – Vigo

El 2020 llega con la promesa de más y mejores viajes para los vinos autonómicos tanto fuera como dentro de España y para muestra un botón. Este lunes, la D.O. Ribeira Sacra se desplazará hasta Pamplona para protagonizar la primera cata del año organizada por la Asociación de Sumilleres de Navarra. Una cita “muy especial”, describen desde la propia entidad, “que tendrá como protagonista a una de las zonas más singulares de la Península”. Contará para ello con la presencia del presidente del Consejo Regulador del sello heroico, José Manuel Rodríguez.

En el evento se catarán los vinos amparados Peza do Rei Blanco Summum 2018, de Adega Cachín; Finca Cuarta, de Rubén Moure: Godello Barrica 2017, de Rubén Moure Fernández; Abadía da Cova Mencia 2017, de Adegas Moure; Ponte da Boga Mencia 2017, de Adega Ponte da Boga; Lalama Mencia Barrica 2015, de Dominio do Bibei; y Rectoral de Amandi Mencia Barrica 2014, de Bodegas Rectoral de Amandi.