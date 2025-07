María Bueno

«Tranquilidad», insiste José Manuel Rodríguez, presidente de Ribeira Sacra, al otro lado del teléfono. Eso es lo que ofrecerá, a todos aquellos que la visiten, la II Edición del Festival del Vino de la D.O., que se celebrará los próximos días 6, 7 y 8 de julio en Monforte de Lemos. Porque eso es, dice, lo que define, «al fin y al cabo», a este territorio.: «Tranquilidad».

«Recorrer sus ríos en catamarán, visitar sus iglesias, montar en globo, hacer rutas a pie, a caballo, asistir a conciertos, conocer sus bodegas y museos?» Son solo así algunas de las actividades de las que se podrá disfrutar durante la celebración del evento, concebido para todo tipo de públicos, con un claro objetivo: «Mostrar Ribeira Sacra tal y como es».

Y Ribeira Sacra es mucho, recuerda Rodríguez: «Es una realidad paisajística, gastronómica, cultural, histórica? Una tierra que aglutina a la mayor concentración de arte románico de toda Europa, que permite disfrutar de cosas increíblemente bonitas? Un territorio delimitado por el vino, por un vino que es mucho más que vino».

Es, además, «el resultado del trabajo conjunto de muchas personas» que, hace ya casi tres décadas, decidieron poner en valor todo lo anterior. «Los libros hablaban de Ribeira Sacra pero no existía como tal, no había una unidad territorial. Esto lo consiguió el mundo del vino», remarca el titular de la D.O. y añade: «Esta unión es lo importante».

Así quiere destacarlo el festival, que reunirá a hasta 24 se sus bodegas amparadas – juntas, suponen en torno al 75% de la producción de vino en el sello-, consiguiendo que las cinco subzonas que lo componen estén también representadas.

Todo ello en el marco de una muestra de vino profesional, en la que se cuidará cada detalle para estar a la altura de las referencias de la D.O. y sus viticultores, quienes, «con su esfuerzo diario, mantienen con vida a uno de los paisajes vitícolas más bellos del mundo».

«Cada añada tiene matices diferentes, cada añada es una sorpresa, un descubrimiento y una pequeña historia», dicen desde el Consejo Regulador y, por eso, los grandes protagonistas de la cita serán esos «vinos capaces de transmitir los valores con los que son elaborados: La autenticidad, el esfuerzo, la persistencia, la solidaridad? Producidos por personas trabajadoras y generosas?»

«La plasmación de un logro de muchos», en definitiva y según resume Rodríguez, que busca consolidarse este año tras el éxito de su primera edición, en la que superó los 5.000 visitantes. «A la gente le pareció interesante esta fórmula, para eso se hace, para el disfrute de todos», opina el presidente para pasar a recordar, orgulloso, que repiten también sus actores principales: «Todas las bodegas que participaron el año pasado, lo hacen este».

La cita vuelve así con fuerza. La misma esencia pero más actividades, con cinco nuevas rutas turísticas, que tendrán lugar a lo largo de la mañana y la tarde del viernes día 6 de julio (Miño, Sil y Valle de Quiroga) y el sábado día 7 de julio (Miño y Sil) a las 9.30 y 16.30 horas.

Juegos de sabores, cuentacuentos, puestos de artesanía o conciertos como los de Najla Shami o Sons do Douro, entre otros, completan el programa de un evento transversal en el que los más pequeños también podrán disfrutar con los talleres infantiles de manualidades que desarrollará Imaxinatia y en el que el visitante podrá descubrir el milenario oficio de la Alfarería Tradicional de Gundivós, de la mano de uno de los últimos alfareros que siguen trabajando.

Una cita en torno a esa cultura del vino que distingue a la D.O. de la viticultura heroica antes que cualquier otra cosa y pensada para disfrutar de las magníficas elaboraciones del sello de calidad en un fantástico entorno natural y un ambiente tranquilo, dirigido tanto a jóvenes como a mayores. Un festival diseñado para que el consumidor viva una experiencia inolvidable en torno al vino como gran protagonista, hilo conductor de la tradición, la historia y el territorio de la zona. Un programa que ha logrado, con sencillez, un ambicioso objetivo: Ser metáfora de Ribeira Sacra. Para no perdérselo.