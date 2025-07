Trío de ases dorado

Grandes Pagos Gallegos de Viticultura Tradicional es un proyecto que elabora vinos a partir de las tres grandes variedades autóctonas blancas gallegas: Treixadura, Godello y Albariño, así como las mejores tintas: Mencía, Caiño, Brancellao y Sousón, buscando las zonas donde mejor expresen cada una de ellas.

Sus bodegas se caracterizan por una serie de rasgos comunes entre los que destacan la singularidad y un viñedo de la máxima calidad. Se definen como viticultores antes que bodegueros, practican un cultivo respetuoso con el medio ambiente y dan la máxima importancia a la localización de los viñedos, siempre en zonas históricas y preferentemente en ladera.

>> En las tres D.O. del sur de Galicia Grandes Pagos elabora vinos en las tres D.O. del sur de Galicia, de oriente a occidente en la bodega Fragas do Lecer D.O. Monterrei, Bodegas y Viñedos Pazo Casanova D.O. Ribeiro y Quinta de Couselo D.O. Rías Baixas.

>> Múltiples reconocimientos Grandes Pagos continúa recibiendo grandes reconocimientos, como los recientes Oros en Mundus Vini para Fraga do Corvo y Fragas do Lecer, Mejor Albariño del Mundo en la International Wine Challenge Londres a Barbuntin, los 95 Puntos en Decanter y Medalla de Oro para el Finca Viñoa, el premio al Mejor Blanco de Guarda de España para el Quinta Couselo Selección, o la Medalla de Oro en Albariños al Mundo para el Quinta Couselo. Premios, todos ellos, recibidos este mismo año 2018 en los mejores certámenes nacionales e internacionales.