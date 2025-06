Un brindis por los manjares de Arbo en su fiesta grande

Esta es la ocasión perfecta para compartir nuestro patrimonio, gastronomía y vino con todo aquel que se acerque a pasar un día inolvidable y no podéis faltar

*Foto: Edición 2018 de la Fiesta de la Lamprea, que este fin de semana acoge Arbo. //Marta G.Brea

Elaboraciones plurivarietales de albariño, loureira o treixadura. Variedades de uva favorecidas por un microclima excepcional y vinos de acidez equilibrada que nos transportan al interior, a la esencia de O Condado do Tea, subzona de D.O. Rías Baixas. Cuando los cato, cierro los ojos, viajo a un lugar de contrastes, con espacios naturales de gran belleza, y veo patrimonio, historia, ocio, gastronomía… Cuando cato un vino de O Condado do Tea, viajo a Arbo.

También al que es uno de sus emblemas, el Miño. El río que regala un alto nivel de mineralización a las tierras de nuestros viñedos es el mismo que nos habla de las famosas pesqueiras; muros de piedra construidos entre los siglos XII y XIII, parte de la cultura, tradiciones y del modo de vida de nuestra población. Allí donde la pesca todavía artesanal de la lamprea es un oficio que se transmite de generación en generación.

Si somos sinceros, diremos que este no es precisamente un pescado bonito y, sin embargo, el manjar acuático –¡con más de 500 millones de años!– desata pasión entre los amantes de la gastronomía y es que, es cierto: o lo amas o lo odias. Cada año seduce a los miles de visitantes que pasan por Arbo. Su carne es sabrosa; su paso por boca: inconfundible, no se puede equiparar a ningún otro pescado.

Cualquiera de las formas de degustarlo: a la bordelesa, rellena, guisada, empanada, con tirabeques…Nos remite a los blancos de O Condado do Tea, frescos y con notas muy marcadas en boca. Vinos de acidez limpia y altamente aromáticos, que permiten refrescar el paladar y forman el perfecto matrimonio con la potencia y carácter de la lamprea. Un maridaje untuoso, goloso y fresco con nuestras dos grandes señas de identidad.

Por fin hemos llegado al mejor fin de semana del año para disfrutarlo. Cientos de turistas y autóctonos nos reunimos estos días en Arbo para asistir a la 59 Edición de la Fiesta de la Lamprea, una fecha señalada en el calendario en la que el propio contacto con la gente se convierte en el mejor atractivo, además de degustar esta delicia gastronómica, por supuesto de la mano de los matices de nuestros vinos de O Condado do Tea.

Estos días, la impaciencia era palpable en las bodegas de la zona. El 90% de la plantilla de Bodegas Marqués de Vizhoja es originaria del municipio y se notaba en el ambiente que la cita que hemos esperado durante todo el año andaba ya cerca: todos estábamos deseando que llegase. Se trata de “nuestra fiesta”, la ocasión perfecta para compartir nuestro patrimonio, gastronomía y vino con todo aquel que se acerque a pasar un día inolvidable: De verdad, no podéis faltar.

Declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional, la cita supone también una gran ocasión para disfrutar de atractivos turísticos como nuestro Centro de Interpretación do Viño e a Lamprea “Arabo”, el puente románico de Mourentán, el parque etnológico de los molinos de A Rocha… O visitar las bodegas de la zona. Nosotros, por ejemplo, hemos lanzado una jornada especial con degustación de lamprea seca maridada con nuestros vinos.

Por todo esto y mucho más, brindaremos hoy, mañana y el domingo con vinos complejos, redondos y amplios en boca. Estamos deseando que vuestras copas se unan a las nuestras este fin de semana.

*Director técnico y propietario de Bodegas Marqués de Vizhoja