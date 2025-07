Una semana de oro para Galicia

Tras sus 27 medallas en el Mundial de Bruselas el pasado viernes, Galicia se ha superado a sí misma esta semana con un total de 34 premios en los Baco y más de un centenar de referencias destacadas en los World Wine Awards de Decanter, consolidándose, de este modo, como una región productora de vinos de calidad a nivel nacional e internacional.

Ambos concursos, de hecho, han situado a algunas de las elaboraciones gallegas en lo más alto de sus pódiums. Si el ‘Gran Baco de Oro Premio Luis Hidalgo’ se lo llevaba La Trucha 2017; Finca Garabelos, por su parte, y también elaborado por Notas Frutales de Albariño, se hacía con el título de «Platinum-Best in Show» de Decanter, situándose así entre los 50 mejores vinos del mundo.

Una vez más, Galicia ha triunfado en uno de los certámenes de referencia de nuestro país. Los Premios Baco cosecha 2017, la gran cita española con los vinos jóvenes, dio a conocer este viernes su palmarés, con grandes resultados para la nueva añada de la comunidad y situando a un D.O. Rías Baixas en lo más alto del concurso.

En efecto, el jurado profesional de la cita ha otorgado a La Trucha 2017, elaborado por Notas Frutales Albariño S.L.U., el ‘Gran Baco de Oro Premio Luis Hidalgo’, la mayor distinción de esta competición.

Las buenas noticias para la comunidad no acaban aquí y es que tres de los siete ‘Gran Oro’ de los Baco 2017 están también amparados por una Denominación de Origen gallega. Son Don Pedro de Soutomaior Macerado en Neve Carbónica 2017, de Viñas e Adegas Galegas S.L.U., Aravo 2017, de Beira Aral S.L. y Os Portapazos 2017, de Bodegas Campante S.A.. Dos D.O. Rías Baixas y un D.O. Ribeiro que presumen así de añada y saber hacer en el mercado nacional.

Además, Galicia firma hasta un tercio de los oros de la competición: 19 de las 60 referencias premiadas en esta categoría son originarias de la comunidad. Un total de 15 han sido elaboradas en Rías Baixas: Albariño Segrel, Lusco, Davide Duo, Davide Tradición, Gran Novas, Alba Martín, Lagar de Cervera, Follas Novas, Salneval, Bernon, Señorío de Albelos, Pontellón, Veiga da Princesa, Gotal de Mar Albariño y Pazo de Villarei.

O Ribeiro y Valdeorras, con tres y una medallas, respectivamente, suenan del mismo modo en la lista del oro. En la D.O. más antigua de Galicia, se lo han llevado Catro Ferrados, Manuel Rojo y María Andrea, mientras que, en el sello valdeorrés, Guitián sobre Lías ha sido el gran vencedor del concurso.

12 platas completan el medallero gallego de los Baco. Entre ellas, se encuentra la del Ribeiras do Morrazo Os Areeiros, que, con el premio, consolida a la recién estrenada I.G.P. en el vitivinícola nacional. Los Rías Baixas Carallán, Terras de Compostela, Nai, La Val, Laxas, Bicos, Señorío de Rubiós y Finca Garabelos, por un lado, y los Ribeiro Canción de Elisa, Pé de Perdiz y Casal do Río, por el otro, cierran la lista de 34 medallas, cuatro más que el año pasado, de la comunidad en los Baco, otorgadas, todas ellas, por un total de cincuenta jueces, miembros de la Unión Española de Catadores, tras una estricta cata a ciegas.

Buen balance para Galicia, entonces, en la gran cita española con los vinos jóvenes pero también en los World Wine Awards, el certamen anual de la prestigiosa cabecera británica Decanter, que este martes hizo públicos sus resultados, reconociendo a más de un centenar de referencias procedentes de las cinco Denominaciones de Origen de la comunidad.

80 medallas en Rías Baixas, 13 en Ribeiro y siete, cinco y tres en Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei, respectivamente, que confirman la calidad de los gallegos también a nivel internacional y donde el nombre de Galicia volvió a sonar fuerte en lo más alto de un concurso de referencia. Finca Garabelos Albariño, elaborado, otra vez, por Notas Frutales de Albariño, se hizo con el título «Platinum-Best in Show» de Decanter. 98 puntos solo igualados por cuatro vinos en España -al certamen se han presentado más de 1700 referencias nacionales- y que lo sitúan entre las 50 mejores del mundo.

Además, dos de los dos ‘Platinos’ de la competición están asimismo amparados por uno de nuestros sellos. Son Pazo de Señoráns Selección de Añada y Barbuntín, de Quinta Couselo; este último, ha sido recientemente elegido como Mejor Albariño del Mundo en los International Wine Challenge, conocidos como los Óscar del sector.

Por su parte, Altos de Torona, Mar de Frades, Fillaboa y Señorío han sido las bodegas destacadas con el oro esta edición. Todo ello unido a las 27 medallas que la comunidad firmó el pasado viernes en el Mundial de Bruselas, celebrado en China. Parece claro: Galicia despide este domingo una semana de oro.